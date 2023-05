Alfredo Del Moro tenta il bis: "Me lo hanno chiesto i cittadini"

"Nel 2018 abbiamo perso questa sfida – a parlare è Del Moro – con circa il 49 per cento dei voti e siamo stati molto combattuti se ripresentarci oppure fermare questa nostra esperienza, ma siamo scesi nuovamente in campo grazie alle numerose richieste che sono arrivate dai cittadini. Sono stati tanti quelli che ci hanno interpellato per riprendere il discorso che si era interrotto in questi anni".

Quattro liste per solo 1700 elettori. Non c’è il rischio che la dispersione rimescoli le carte in modo eccessivo?

"In questo tipo di competizione elettorale è il sindaco uscente a doversi conquistare la riconferma. Se non ci riesce allora entrano in gioco gli altri. Noi partiamo da quel 49% del 2018 e dall’idea che queste quattro liste possano essere uno stimolo affinché sia alta l’affluenza e, quindi, chi vincerà abbia un numero di voti considerevole e di conseguenza una legittimazione importante".

Vi definite civici ma avete nel vostro simbolo ci sono i loghi di Forza Italia, Fratelli d’Italia e della Lega. Come lo spiega?

"Una lista è civica quando mette i cittadini al centro e questa è la nostra intenzione. Riteniamo che in questi anni non sia successo e che ci siano delle piccole e delle grandi cose che dimostrino quanto l’amministrazione non si sia mossa in questa direzione. Per accedere agli uffici una persona deve suonare un campanello, mentre noi pensiamo che nelle strutture i cittadini debbano avere un accesso libero senza particolari vincoli. Inoltre nel nostro territorio ci sono realtà, come Forza Italia, che sono molto radicate e il fatto che questa nostra identità non sia nascosta è un elemento di chiarezza".

Camugnano è un piccolo comune della montagna. Quali devono essere i rapporti con le amministrazioni vicine?

"Tutti in appennino abbiamo un problema legato alle infrastrutture. Ci sono aziende che hanno deciso di delocalizzare anche per i collegamenti non facili tra la montagna e la città. Penso alla Saeco che è arrivata ad avere 3mila dipendenti e che, da quanto è passata da una multinazionale ad un altra, ha spostato le sue linee di produzione in altri paesi per una questione di costi. Avere un collegamento veloce come la bretella Reno – Setta diventa, quindi, sempre più indispensabile altrimenti faremo fatica a trattenere qui le aziende. Questa è la sfida che tutti insieme vincere".

Massimo Selleri