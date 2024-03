’Alice’ di Elysium torna al Duse

A grande richiesta del pubblico, stasera alle 21 torna al Duse il Circus-Theatre Elysium di Kyiv con Alice in Wonderland Reloaded. Lo show, tratto dal romanzo fantastico Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol (1865), è stato rielaborato per questa stagione con nuovi numeri e coreografie e vede impegnati 30 artisti, tra ballerini e acrobati. Lo spettacolo racconta l’onirico intrecciando molteplici discipline: il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. In questa dimensione caleidoscopica di colori, il viaggio di Alice si arricchisce di un risvolto romantico: l’amore tra la giovane protagonista e un principe azzurro.

Il Circus-Theatre Elysium, fondato nel 2012 a Kyiv, grazie a questo show e alla solidarietà del mondo teatrale italiano, nel 2022 riuscì a salvarsi dalle violenze della guerra e a rimanere in tour nel nostro Paese. La regia circense dello spettacolo è firmata da Maria Remneva, la direzione artistica e coreografica è affidata a Yuliia Sakharova e al direttore artistico della compagnia Oleksandr Sakharov. "Questa è la nuova versione potenziata di Alice in Wonderland– spiega quest’ultimo – è il reloaded dello spettacolo con il quale eravamo in tour in Italia allo scoppio della guerra nel nostro Paese. Questo lavoro rappresenta per noi la ripartenza, il tornare a fare il nostro lavoro di creativi".