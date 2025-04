Alice scomparsa a Bologna, l’appello dei genitori: “Torna a casa, ti aspettiamo”

Bologna, 24 aprile 2025 – Alice Morelli è scomparsa da ieri pomeriggio: è uscita da casa sua, in zona Mazzini/Savena, senza portare con sé il telefonino, poi le sue tracce si perdono. Alice ha 22 anni, lavora alla Coop di San Lazzaro e allena le under 13 del Softball con la Bluegirls di Pianoro.

La descrizione

Alice è alta 1,68, ha occhi castani e capelli neri. Non si sa come fosse vestita di precisa al momento della scomparsa (in quel momento in casa non c’era nessuno), ma di solito indossa abiti scuri e scarpe da ginnastica. Ha un piercing sul labbro sinistro, un orecchino tribale sul lobo dell'orecchio sinistro, un tatuaggio sull’avambraccio sinistro raffigurante il volto di un diavolo.

L’appello dei genitori

Sono ore di profonda angoscia per la famiglia. I genitori sono preoccupatissimi e non vedono l’ora di poterla riabbracciare. “Qualunque cosa sia accaduta, qualunque sia il problema, noi siamo qui, tutto si può risolvere. Ti prego torna a casa, i tuoi genitori ti aspettano a braccia aperte”, l’appello della mamma e del papà, che hanno denunciato la scomparsa della figlia in Questura. Finora sarebbe arrivata una sola segnalazione, di una signora che l’avrebbe vista in via del Dazio, San Ruffillo, un paio d’ore dopo che era uscita di casa.

Anche Chi l’ha visto? ha diffuso la notizia tramite il sito internet.

Le parole del presidente

“Alice è parte integrante del nostro staff – spiega Ivan Lentini, presidente delle Bluegirls -, per anni è stata giocatrice da noi e ora allena insieme a me le bambine dell’under 13 del Softball. Si è laureata in scienze motorie, lo sport è la sua vita, con una passione particolare per il softball. La conosco da tanti anni, è una brava ragazza”.

L’ultimo messaggio

“Alle 17 di ieri mi ha inviato un messaggio per dire che aveva un impegno, che quindi non riusciva a esserci per allenare e che le dispiaceva – racconta Lentini, presidente delle Bluegirls -, io ho pensato che avesse avuto problemi con i turni al lavoro. Questa mattina, invece, ha ricevuto una telefonata allarmata uno dei mie collaboratori, dicevano che non si sapeva dove fosse Alice. Speriamo la ritrovino presto”.