’Alice nel paese delle meraviglie’. Musical al Teatro Consorziale

Il musical ’Alice nel paese delle meraviglie’ della Compagnia delle Formiche è lo spettacolo in programma oggi alle 16 al Teatro Consorziale. Si tratta di un’opera adatta a spettatori di tutte le età tratto da un grande classico della letteratura: un cast di 15 eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare.

Le musiche coinvolgenti, gli oltre 40 costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice a uno spettacolo indimenticabile, con i popolari personaggi della storia. Disponibili pacchetti destinati alle famiglie in platea per due adulti e un bambino under 12 a 75 euro o due adulti e due bambini under 15 a 80 euro.