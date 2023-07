Alice, scoperti nuovi reperti Dopo otto mesi spunta una sim "Possibile sia della vittima"

di Valentina Reggiani

MODENA

Alice Neri potrebbe essere stata pugnalata al cuore: alcune lesioni sarebbero compatibili con un’arma bianca, forse un grosso coltello. E serviranno ulteriori indagini per stabilirlo. Ma dopo oltre otto mesi dall’omicidio è stata la perquisizione di ieri sull’auto della vittima ad aver fornito nuovi spunti di indagine. Sono stati trovati altri possibili frammenti ossei, tracce ematiche ma, soprattutto una scheda elettronica nella ford Fiesta di Alice, la giovane mamma di Rami Ravarino brutalmente uccisa a novembre nelle campagne di Fossa di Concordia. La perquisizione è stata disposta dopo i primi esiti delle perizie svolte sui resti ossei della vittima. Resti sui quali la super consulente Cristina Cattaneo avrebbe rilevato almeno quattro ‘scheggiature’, lesioni compatibili con quelle inferte da una grossa lama. E anche in un ventricolo ci sarebbero lesioni paragonabili. "Ho trovato quello che sembra un porta slot di una scheda sim – afferma la criminalista Katia Sartori – verosimilmente dov’era la borsa di Alice, sui sedili posteriori. Nell’auto c’erano anche tracce ematiche". Presenti ieri alla perquisizione tutti gli avvocati delle parti. "Se fosse stata utilizzata un’arma bianca – afferma Roberto Ghini, l’avvocato di Mohamed Gaaloul, il principale sospettato, da dicembre in carcere - , ci si chiede come avrebbe potuto farlo il mio assistito che non era in possesso di alcuna arma bianca, come confermato da testimoni". "Gli ultimi accertamenti hanno messo la parola fine all’idea che Alice fosse morta per overdose", rileva il legale della famiglia della vittima, Cosimo Zaccaria, cui si aggiunge Antonio Ingroia, l’avvocato del marito, Nicholas Negrini: " C’è ampio margine per indagare: il caso non si può dire chiuso".