Alice sogna con Wolfango Gran finale per i burattini

Si chiude il sipario della rassegna dei ‘Burattini a Bologna’ che, come ogni estate, delizia le vacanze di grandi e piccini con spettacoli e concerti tradizionali. L’ultimo spettacolo di questa edizione sarà giovedì e venerdì alle 20,30 sempre nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio dove andrà in scena ’L’Alice di Wolfango nel paese delle meraviglie’ la nuova esibizione sotto la guida artistica di Riccardo Pazzaglia. Lo show prende ispirazione dal romanzo originale di Lewis Carroll ma con elementi più moderni. I personaggi verranno trasportati in un mondo immaginario e saranno protagonisti di un viaggio sorprendente che si colloca in bilico tra l’incubo e il sogno e la realtà e la fantasia. Oltre alle voci dei nostri burattinai, impegnati nella gestione e nel movimento delle tante ‘figure’ in scena, lo spettacolo si avvale di altre voci recitanti. Vittorio Franceschi, Duilio Pizzocchi e persino lo stesso Wolfango. Come sempre, la musica avrà un posto di primo piano, con brani da ’Le quattro stagioni’ di Verdi, ’I vespri siciliani’ e naturalmente i canti popolari in dialetto bolognese interpretati da Gruppo Emiliano e da Fausto Carpani.

Nel corso della stagione la rassegna che vede protagoniste le ’teste di legno’ ha confermato il successo e l’attenzione da parte dei bolognesi. Alla prima serata ad entrata libera c’erano 240 persone che hanno riempito il cortile del Comune. Quasi tutte le iniziative proposte dall’associazione ‘Burattini a Bologna’, anche in pieno agosto, hanno visto platee quasi piene e sono aumentati i biglietti venduti sul posto mentre l’anno scorso più persone si sono prenotate online.

"La nostra ultima serata – racconta una delle organizzatrici – nonostante fosse un appuntamento di gala, la ‘Sentirem che bel concerto’, è stata comunque il nostro primo sold out. Tutte le altre nostre serate sono state molto frequantate". Visto il forte interesse che città ha per l’arte dei burattini, l’associazione sta cercando da anni di trovare un luogo dove poter portare avanti i suoi progetti ed esporre il lavoro tutto l’anno, non solo d’estate. Gli artisti sperano un giorno di avere una base in città anche con il sostegno dell’amministrazione locale che li ha sempre sostenuti. I biglietti per questa ultima serata costano 10 euro interi, 8 per i bambini tra i 5-12 anni e i Soci dei Burattini a Bologna. Solo un euro per i bambini sotto i quattro anni e i diversamente abili. Si può prenotare online su burattiniabologna.it o in biglietteria.

Nicola Maria Servillo