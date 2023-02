Alien Dee: "Con il beatbox creo sinfonie"

È cultura che arriva dalla strada e che esalta l’utilizzo della voce come ‘strumento originale’, per usare le parole della cantante della avanguardie americane sperimentali Joan La Barbara. Il beatbox è virtuosismo, è la capacità di fare della voce una vera orchestra, modulandola, producendo ritmi e assoli, melodie e accompagnamenti, che richiedono anni di studio. Un’ondata vivacissima che va in scena questa sera al Mercato Sonato di via Tartini 3 (ore 21), con le finali del Campionato italiano di Beatbox, nel quale cantanti che arrivano da tutta Italia si contenderanno un posto alla finalissima mondiale in programma a Berlino. A valutare i partecipanti una giuria di esperti, coordinata da Alien Dee (vero nome Davide Di Paola), beatboxer italiano di fama internazionale. Dopo la gara Kaos e Dj Craim presenteranno dal vivo il loro album ‘Chiodi’.

Alien, lei gira il mondo con la sua voce che si è fatta strumento. Come si è avvicinato a questa disciplina?

"Dopo studi classici di chitarra, che sono stati indispensabili per assimilare le tecniche di esecuzione, mi sono avvicinato alla ricchissima realtà dell’hip hop torinese, dove vivevo. Il beatbox, viene dalle realtà urbane difficili dei ghetti americani dove è nato il rap. Ed era una risposta a una esigenza basilare: accompagnare i rapper che improvvisavano per la strade le loro rime o le gare tra i ballerini di breakdance. Così con una scatola del ritmo, che è la traduzione letteraria, contenuta nella bocca si simulava la batteria, si generava un suono che potesse sostenere le loro incredibili evoluzioni".

Cosa, più di tutte, l’ha affascinata, del beatbox?

"Il fatto di poter portare con me un’intera orchestra celata nelle mie corde vocali. L’aspetto affascinante è stato proprio quello di partire dall’hip hop e poi arrivare alla costruzione di un suono che può dare voce a ogni strumento. Io ad esempio, nel corso degli anni, sono tornato a uno dei miei primi interessi musicali, il jazz e adesso la mia bocca dà vita a suite per sax che mi permettono di dialogare, di improvvisare con tante formazioni jazzistiche".

Una tecnica che lei, oltre che sui palchi internazionali, porta anche nelle scuole.

"Grazie a una collaborazione con Ravenna Jazz abbiamo realizzato un’iniziativa itinerante di formazione nelle scuole che si chiama Pazzi di Jazz, con la quale il beatbox ha avuto l’onore di ‘suonare’ insieme a stelle internazionali di questa musica come Paolo Fresu e Enrico Rava".

Cosa insegna ai ragazzi?

"A utilizzare la propria voce estendendone le possibilità come strumento. Una capacità nascosta, che ha bisogno, anche se le origini dell’hip hop sono nell’improvvisazione in strada, di tanto studio. Bisogna imparare e conoscere la musica, e a fare proprie tecniche di respirazione che ti permettano di modulare il suono che esce dalla tua bocca, controllandolo come un sassofonista controlla le ance e i tasti dello strumento. Allora avviene la magia e puoi mettere il tuo beatbox anche al servizio di un’orchestra".

Pierfrancesco Pacoda