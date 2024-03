Alla Berzantina un’avventura fantastica... dentro il mondo delle cose rotte

I bambini dell’Appennino saranno accompagnati in un viaggio di fantasia dentro il mondo delle cose rotte che si svolgerà prossima domenica a partire dalle 17. A guidare i giovanissimi compagni d’avventura saranno Lucia Mazzoncini e Cecilia Lattari, autrici e interpreti del laboratorio-spettacolo ’Storia naturale, cosa sono le cose rotte?’, allestito presso i locali di Gomma Bicromata, a Castel di Casio in località Berzantina. L’iniziativa, consigliata per bambini dai 4 anni in su, fa parte della rassegna Sassolini, a cura dell’associazione Sassi Scritti. Lo spettacolo è un viaggio in cui Selma e Pezzettino, i protagonisti, attraversano tempeste e rovine, finendo per trasformare ciò che si rompe in qualcosa di nuovo e scoprire davvero chi sono. Dal racconto all’azione, un laboratorio per mettere mano e indagare sulle cose rotte, dando senso e valore sentimentale anche a ciò che sembra non funzionare più.

"L’idea di questo lavoro - racconta Lucia Mazzoncini - ha qualche anno, risale al 2020, ha vissuto un periodo di letargo e adesso si sta risvegliando, con il sostegno di tante persone amiche. Siamo grate agli amici di Sassiscritti per l’ospitalità". Lo spettacolo è realizzato con il contributo artistico di Kalea Arnoldo e Alice Mosanghini, atelier Mutaforma, Lab atelier.

