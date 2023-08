Alla Bora nasce la ’nursery’ delle tartarughe

Nell’area naturalistica Bora di San Giovanni in Persiceto è in corso un importante progetto per allevare la testuggine palustre europea e reintrodurla in aree protette. E in questo ambito, il Comune ha da poco stanziato 40.000 euro per l’acquisto di un’area di un ettaro, adiacente alla Bora. Qui sarà ospitato un nuovo centro riproduttivo per la testuggine palustre europea e altre specie autoctone.

Il Centro rettili e anfibi che si trova nell’area di riequilibrio ecologico Bora (nella foto) è entrato a far parte del progetto nazionale per la conservazione della testuggine palustre europea (Emys orbicularis), un animale un tempo comune e ora a rischio estinzione, minacciato dalla diminuzione e dall’alterazione delle zone umide e dei canali e dalla presenza della testuggine americana. Il Centro, gestito da Sustenia nell’ambito della Convenzione Giapp (Gestione integrata aree protette della pianura), porta avanti da diversi anni un progetto per salvaguardare questi animali.

Grazie all’esperienza maturata, da qualche mese il Centro persicetano è diventato uno dei sei punti di riferimento a livello nazionale per il progetto Emys, con l’obiettivo di allevare esemplari di testuggine palustre europea da reintrodurre nelle aree protette che risulteranno idonee. Il progetto è finanziato con i fondi europei Life e coordinato da Wwf Italia, Acquario di Genova e alcune università italiane, in partenariato con la Slovenia. Il progetto durerà 5 anni e disporrà di circa 4,5 milioni di euro. Per maggiori informazioni si può consultare il sito naturadipianura.it.

p. l. t.