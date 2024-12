Alla cantina Bentivoglio. La cantante Eloisa Atti suonerà ’Lost Mona Lisa’

La chanteuse compositrice Eloisa Atti, a suo agio tanto nella black music quanto nelle atmosfere latine e nel cantautorato, sarà domani in concerto alle 22 in Cantina Bentivoglio per presentare il disco ’Lost Mona Lisa’. Un rendez-vous da crocetta rossa, parte dello show musical-canoro ’Songs of Mine’, ribalta condivisa con Marco Bovi alla chitarra, Emiliano Pintori al pianoforte e Marco Frattini alla batteria. Ad anticiparne il tema centrale è la stessa band leader. "L’album che andremo a sfogliare – spiega – è il secondo di genere Americana, dopo ’Edges’ e qualche brano da album precedenti, come ’Penelope’. La produzione artistica che ha trasformato questo progetto con nuovi colori indie-rock è di Dulcamara, alias Mattia Zani. L’ album è stato masterizzato da Giovanni Versari (Grammy per i Muse 2016), con incursioni di Alan Douches e di Oli Deakin". Dall’album che cosa emerge? "Una ferita dell’ infanzia mai guarita che influenzerà diverse scelte nella vita di una donna bella e fragile per la quale gli uomini perdono la testa".

Gian Aldo Traversi