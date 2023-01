Alla Casa delle Cultura la memoria della Shoah con il professor Focardi

In occasione del Giorno della Memoria, venerdì alle 18 alla Sala Polivalente della Casa della Cultura e della Memoria, in via Aldo Moro 2, è proposto l’incontro dal titolo ’Deportazione e Shoah, tra memoria e testimonianze’: un dialogo con Filippo Focardi, dell’Università di Padova, e autore di ’Nel cantiere della memoria, Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe’ e curatore di ’Le vittime italiane del nazionalsocialismo: le memorie del sopravvissuti tra testimonianza e ricerca storica’. L’incontro è proposto dall’Istituto Storico Parri, Scuola di Pace di Montesole, il Comitato regionale per le Onoranze ai caduti di Marzabotto.