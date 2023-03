Alla CaSp Valle del Brasimone il premio AgriManager

Quali sono le principali preoccupazioni degli agricoltori di fronte alla siccità e all’aumento dei costi dovuti alla guerra in Ucraina? A questa domanda risponderanno i risultati di una indagine svolta dalla Società Cooperativa Agri2000 che sarà presentata questa mattina alle 11.45 a Castiglione dei Pepoli, in occasione della consegna del premio AgriManager 2023 alla CaSP Valle del Brasimone. Il progetto AgriManager, promosso da Agri2000 in partnership con Emilbanca, è nato otto anni fa per sostenere le imprese agricole nell’adozione di interventi efficaci contro le crisi che hanno colpito il settore agricolo come la siccità, l’aumento dei costi di produzione e la crisi dei mercati.

Ogni anno il progetto assegna un premio finale alle imprese che hanno adottato interventi di eccellenza nel loro settore. Ad aggiudicarsi il premio in provincia di Bologna quest’anno è stata la CaSP Valle del Brasimone, grazie all’imprenditorialità della cooperativa capace di sviluppare, in 53 anni di storia, l’iniziale attività agricola in una gamma di servizi capaci di far crescere l’impresa e migliorare la vita e l’attrattività dei territori montani dell’appennino. Alla consegna del premio è prevista anche la donazione di prodotti agroalimentari alla CIM Società Cooperativa Sociale, ente del terzo settore. Alla premiazione interverranno il sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri, il direttore di Emilbanca, Daniele Ravaglia, il presidente di Agri2000, Camillo Gardini, il presidente della CaSP, Maurizio Albertazzi, la vice presidente della CIM Società Cooperativa Sociale, Maria Piretti.