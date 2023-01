Alla ’castagnella’ il marchio De.Co

La Castagnella Castiglionese ha ottenuto, dall’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, il marchio De.C.O. che valorizza i prodotti gastronomici di una determinata area, evidenziandone in qualche modo le peculiarità. La Castagnella Castiglionese è un prodotto moderno con ingredienti antichissimi. Innovazione nell’utilizzo e tradizione dei sistemi di produzione fanno di questo prodotto una speranza di rilancio dell’economia dei nostri castagneti i cui frutti non sono da consumo come i marroni ma da farina. La farina di castagne ha valori nutritivi di tutto rispetto. Ma è la prima volta che mescolata al miele rigorosamente monoflora di castagno, diventa una crema spalmabile sul pane. I generosi castagneti piantati dai nostri avi danno ancora tanti frutti nonostante l’abbandono, miele compreso.