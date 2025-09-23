Alla compagnia Kepler-452 il premio ’Le maschere del teatro’

È con "felicità e preoccupazione" che la compagnia Kepler-452 (ovvero Enrico Baraldi e Nicola Borghesi) accoglie uno dei più importanti riconoscimenti teatrali: il premio ’Le Maschere del Teatro Italiano’, nella categoria Miglior autore di novità italiana. Il loro ’A Place of Safety’, che ha debuttato lo scorso febbraio all’Arena del Sole, è stato scelto tra le proposte finaliste, ‘Affogo’ di Dino Lopardo e ‘Il medico dei maiali’ di Davide Sacco. Dopo il ricevimento al Quirinale, accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attori, registi e professionisti del settore hanno ricevuto i premi al Teatro Argentina di Roma. "Vorremmo ringraziare la nostra produzione, Ert, e il nostro cast – hanno detto sul palco – ma anche esprimere una certa preoccupazione per due degli interpreti del nostro spettacolo, Miguel Duarte e Flavio Catalano. Nella vita non fanno gli attori: si occupano di soccorso in mare sulle navi di Emergency e ora sono imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, in rotta verso Gaza. Siamo preoccupati perché l’imbarcazione di Miguel è stata colpita dall’attacco di un drone e lo siamo anche per l’inazione del nostro e di altri governi. Siamo preoccupati anche per tutto il popolo palestinese, cui vorremmo dedicare questo premio". Borghesi aggiunge poi che "c’è un legame molto stretto tra il soccorrere migranti in mare - tema del nostro spettacolo - e la missione della Global Sumud Flotilla. È un principio umano molto semplice: se qualcuno affoga - scandisce -, tu lo tiri su dall’acqua; se qualcuno muore di fame, tu gli porti da mangiare. Chiunque cerchi di impedirlo sta compiendo un gesto disumano e criminale". Così quel minuto di ringraziamenti si è trasformato in voce coraggiosa: una denuncia del genocidio a Gaza e del silenzio complice dell’Occidente. La serata, trasmessa anche in diretta su Rai Uno, è ora disponibile in streaming.

a. a.