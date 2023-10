Alla Fattoria Zivieri si vota il re dei salami d’Italia

Ultima giornata e finalissime oggi alla Fattoria Zivieri di Sasso Marconi dove dalle 11, per il secondo anno consecutivo, si svolge la fase finale del campionato italiano del salame. Sedicesima edizione della competizione promossa dall’Accademia delle 5 ‘T’ (territorio, tradizione, tipicità, trasparenza e tracciabilità) nel corso dalla quale l’associazione culturale costituita da aziende e operatori impegnati nella produzione, vendita e somministrazione di prodotti agroalimentari fortemente legati al territorio e alla tradizione, sottoporrà alla giuria più di cinquanta prodotti, di oltre una trentina di norcini, in competizioni su cinque categorie di insaccato: salami di suino rosa o misto, salami di suino nero, salami di quinto quarto, salami non di solo suino e ‘nduja. Iniziativa sostenuta da svariati sponsor e patrocinata da Emil Banca Credito Cooperativo e Confcommercio Ascom di Bologna con l’obiettivo, dichiarato dagli organizzatori, di promuovere l’eccellenza e la tipicità di una filiera strategica per l’intero sistema paese. Ultimo giorno anche per visitare la mostra ‘Animals’ con le immagini realizzate da Alberto Zamboni.