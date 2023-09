Alla Fira di Sdaz i menù stellati degli chef

Da venerdì a domenica gli incantevoli spazi del borgo settecentesco di Colle Ameno e del suggestivo Parco del Chiù, a Pontecchio Marconi, si preparano ad accogliere la celebrazione della 350esima edizione della Fira di Sdaz. Questo anniversario rappresenta un prestigioso traguardo per un evento che ha iniziato la sua storia alla fine del Seicento a Pontecchio, attraversando i secoli e influenzando profondamente la storia di questo territorio. Ieri il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani, l’assessora al Turismo, Marilena Lenzi e il presidente dell’associazine Fiera di Pontecchio, Silverio Ventura, hanno presentato il programma di questa festa centenaria.

La fiera inizierà il venerdì con la presentazione ufficiale dell’edizione 2023 presso il salone delle Decorazioni nel borgo di Colle Ameno alle 19, seguita da una cena a lume di candela nell’esclusiva corte di Villa Davia, una storica residenza signorile del borgo. Il menu che verrà servito è preparato dall’Antica Hostaria di Badolo, in particolare dello chef Alex Soprani, che ha ideato una vasta selezione di pietanze locali in sintonia con la location suggestiva.

La fiera continuerà il sabato e la domenica con le classiche bancarelle, il mercato contadino, i produttori alimentari e gli artigiani, insieme a una serie di eventi tematici che celebrano la cultura e le tradizioni agricole della provincia.

Al Parco del Chiù sarà invece allestita un’area agricola, dove i visitatori potranno gustare prodotti tipici e partecipare a eventi ispirati alla vita contadina, curati dal gruppo ‘Tractor Sdaz’. Tra le attività in programma, spiccano le dimostrazioni sulla preparazione del Parmigiano Reggiano e un aperitivo rustico nell’aia previsto per il sabato, seguito da un raduno di trattori il 10 settembre, in cui i mezzi agricoli sfileranno lungo la Porrettana, dal borgo di Fontana a Pontecchio, per poi raggiungere il Parco del Chiù e partecipare a prove di aratura. Il Parco del Chiù sarà anche il palcoscenico del Triathlon e del Pentathlon del Boscaiolo, competizioni che vedranno i taglialegna affiliati alla Federazione Italiana Boscaioli, e altri provenienti da Croazia e Slovenia, sfidarsi nelle prove di abilità valide per il campionato italiano.

L’ultimo giorno della rassegna la cuoca Aurora Mazzucchelli, proprietaria del ristorante Casa Mazzucchelli presenterà il suo nuovo prodotto gastronomico; i biscotti ‘guglielmini’.

L’ingresso ai luoghi in cui si tiene la fiera è gratuito. Un passaggio pedonale collega il borgo di colle Ameno e il Parco del Chiù che distano poco più di cinque minuti a piedi. Per altri dettagli sul programma visitare il sito del comune di Sasso Marconi.

Nicola Maria Servillo