Alla Galleria B4 le opere di Buffa e di Podhraczky

Si apre stasera alle 18, nella Galleria B4, di via Vinazzetti 4b, la mostra ’Giovanni Buffa, Tamas Podhraczky-Sulla ruota del tempo’ che resterà allestita fino all’11 ottobre. Tamas Podhraczky nasce nel 1979 a Szeged, in Ungheria. Si appassiona alla scultura già durante l’infanzia, grazie all’incontro con un artigiano costruttore di marionette tradizionali intarsiate nel legno. Inizia come intagliatore su pietra e nel el 2018 si trasferisce in Italia. Vive e lavora a Bologna. Giovanni Buffa (nella foto una delle sue opere) egli anni’ 50 frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Bologna con la guida di V. Guidi, G. Morandi, P. Mandelli e P. Manaresi. Ha vissuto in Somalia e in Sud Africa. È morto a Bologna nel 2021.