Alla Galleria Nobile l’arte moderna indaga i moti dell’animo

Prosegue fino al 29 maggio,alla Galleria Nobile di via Santo Stefano 19, la mostra ’Ritratti. Espressioni e moti dell’animo’. L’obiettivo è indagare l’arte moderna come analisi della verità interiore dell’uomo: ogni ritratto racconta un’anima. Filo conduttore di queste venti opere in mostra è la fisiognomica, ovvero l’arte di giudicare l’indole dall’aspetto. Attraversando sei secoli di pittura si vedranno le opere di artisti come: Alessandro Allori, Leandro Bassano, Bartolomeo Passerotti, Jacob Ferdinand Voet, Natale Schiavoni, Lorenzo Bartolini e Giovanni Boldini. Concludono il viaggio Andrea Federici e Christian Valente Paris, artisti contemporanei nelle cui opere l’uomo è ridotto oramai a semplice individuo che scopre il proprio inconscio.