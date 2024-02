Alla guida a 17 anni provoca un incidente

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno deferito in stato di libertà, alla Procura, un 17enne, studente incensurato, ospite presso una comunità per minori stranieri non accompagnati. Il minore alla guida di un’auto rubata ha provocato un incidente sulla Porrettana. A seguito degli accertamenti effettuati dai militari della Stazione di Marzabotto, intervenuti sul posto, è emerso che il minore, responsabile del sinistro, ha guidato il veicolo, risultato poi oggetto di furto, privo della patente di guida perché mai conseguita e della prevista copertura assicurativa; motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente.