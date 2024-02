Alla guida in stato d’ebbrezza. Scattano tre multe da 550 euro

Controlli di Carnevale, da parte degli agenti della Polizia Locale Reno Galliera, in territorio di San Pietro in Casale. Il controllo sulle strade del territorio si è svolto nella notte tra il 13 e 14 febbraio, dalla mezzanotte alle 6 del mattino ed è stato dedicato al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Complessivamente sono stati ben 57 i conducenti di veicoli sottoposti al controllo con pre test ed etilometro dalle pattuglie: tre di questi sono risultati in stato di ebbrezza alcolica. Due di loro, rientranti nella cosiddetta "fascia a" di ebbrezza (tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue), sono stati soggetti ad una sanzione amministrativa di 543 euro.

Si tratta, nel dettaglio, di un uomo di 35 anni, fermato dagli agenti della Locale all’1.30 di notte. Aveva 0,71 grammi per litro. La seconda è una donna di 24 anni, fermata quando erano circa le 2. Aveva un tasso alcolemico di 0,58 grammi per litro. Ben diverso lo scenario per il terzo fermato, rientrante nella "fascia b" (tra 0,8 e 1,5 grammi per litro), che è stato denunciato. Si tratta di uomo di 24 anni. Erano le 4.20 del mattino quando la Locale gli ha intimato l’alt al quale lui non si è fermato. È stato inseguito dalla pattuglia per oltre due chilometri in piena campagna ed è stato fermato in prossimità di Pieve di Cento. Aveva ben 1,17 grammi per litro. Per tutti è scattato poi il ritiro della patente di guida, inviata alla Prefettura di Bologna per il provvedimento di sospensione. "Ribadiamo che crediamo molto in questo tipo di controlli, fondamentali per la sicurezza di tutti" ha dichiarato, poi, il comandante della Locale Massimiliano Galloni.

