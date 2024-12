Alla guida sotto effetto di alcol, denunciata

Controlli serrati sugli automobilisti sotto le festività natalizie da parte dei carabinieri di Pianoro. Una denuncia e una segnalazione, a carico di due giovanissime, nell’arco di 48 ore. Il primo episodio a Montecalvo dove una 19enne, marocchina, che era alla guida della sua auto, senza passeggeri, è finita fuori strada, andando a sbattere contro un albero. Sentendo il tonfo alcuni residenti hanno chiamato il 118. I sanitari sono arrivati subito sul posto: la ragazza, con ferite lievi, ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma è apparsa, da subito, in evidente stato di alterazione psico fisico. L’equipe dei soccorsi ha, dunque, deciso di chiamare i carabinieri che, poco dopo, sono intervenuti con una pattuglia. I militari hanno, come di prassi, tentato di sottoporre la 19enne ai test per alcol e droga, ma lei si è rifiutata e per questo è stata denunciata dalle forze dell’ordine.

Il secondo episodio si è verificato in via del Sasso. Un’automobilista di 20 anni è stata trovata in stato confusionale nella vettura ferma a bordo strada. A quel punto, sempre alcuni automobilisti che passavano di lì e si erano allarmati, hanno deciso di chiamare i sanitari del 118 arrivati, poco dopo con un’ambulanza. La giovane, che non necessitava di cure mediche era però in stato di alterazione e sono, dunque, stati avvertiti i militari di Pianoro che, per competenza territoriale, sono arrivati in pochi istanti. Giunti sul posto i militari hanno appurato che la giovane, nella borsetta, aveva una bustina con 20 grammi di anfetamine. È stata segnalata come consumatrice di sostanze stupefacenti e si è in attesa dell’esito dei test tossicologici a cui poi in ospedale è stata sottoposta.

z. p.