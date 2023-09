Alla guida ubriaco Via la patente

Dieci automobilisti sono stati controllati dagli agenti della Polizia Locale Reno Galliera nell’ambito di un controllo notturno effettuato lo scorso fine settimana. Dei conducenti fermati e sottoposti al controllo con etilometro solo uno è risultato in stato di ebbrezza alcolica, ma con un valore di alcol nel sangue molto alto, 1,75 grammi per litro ( il limite previsto dalla legge è di 0,50 grammi per litro).

Per lui denuncia penale, sequestro del veicolo e ritiro della patente di guida.