Alla larga dai miracoli a poco prezzo

Cominciamo col descrivere i possibili rischi della chirurgia estetica, che pure annovera seri professionisti, cioè la maggior parte della categoria. I rischi più comuni includono infezioni, reazioni allergiche, cicatrici permanenti, asimmetrie e complicazioni legate all’anestesia. E’ proprio in base a questi aspetti che quando si decide di ricorrere a questa attività bisogna affidarsi a professionisti riconosciuti o a centri sicuri e verificati. Mai farsi conquistare dalle banali indicazioni del web dove ci sono ciarlatani o medici di dubbia fama, come il bolognese arrestato, che promettono soluzioni a poco prezzo. Esistono i truffatori in camice bianco, ma anche i pazienti sprovveduti. Le cronache sono piene di casi che confermano questo scenario. Bisogna sempre tenere presente che la cattiva chirurgia plastica, se usata male, può arrecare danni irreparabili. Il medico bolognese arrestato ha agito con una sfacciataggine incredibile, ha violato tutti i divieti disposti nei suoi confronti, arrivando anche a rompere i sigilli dell’ambulatorio posto sotto sequestro a gennaio, quando gli fu notificata la misura personale della sospensione dell’esercizio della professione. Questo signore, si fa per dire, utilizzava farmaci cinesi o coreani, in parte vietati, acquistati sul web. Da non credere. Tenetevi alla larga da chi promette miracoli a prezzi di saldo.

