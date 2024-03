Alla Mec Track scatta lo sciopero

Primo pacchetto di sciopero di otto ore ieri nello stabilimento di Bazzano per i lavoratori della Mec Track Caterpillar: la storica azienda di meccanica pesante e componentistica per i mezzi di movimento terra. La decisione è arrivata al termine delle assemblee dei lavoratori che hanno espresso insoddisfazione per la posizione aziendale in merito alla piattaforma di contratto integrativo. Da qui la decisione di dare mandato alle Rsu di proclamare il blocco totale delle prestazioni a carattere di straordinario, otre ad un primo pacchetto di otto ore di sciopero di cui due si sono già svolte ieri con presidi davanti ai cancelli.

Per quanto riguarda le altre ore, si legge nel comunicato sindacale, rimangono a disposizione della Rsu a supporto della vertenza per rivendicare la riapertura di un tavolo negoziale che fornisca risposte adeguate a tutti i capitoli della piattaforma. "Sul finire del 2023 la Rsu di Mec Track Caterpillar, assieme alle organizzazioni sindacali, hanno presentato all’azienda una piattaforma di rivendicazioni per procedere al rinnovo del contratto di secondo livello.

Nel giro di tre incontri la direzione aziendale ha evidenziato la sua indisponibilità a trattare le rivendicazioni contenute nella piattaforma ed ha anzi avanzato proposte che sostanzialmente riguardano solo le esigenze produttive che vanno a modificare, peggiorandole, alcune condizioni contenute nella contrattazione aziendale" sostiene la parte sindacale a proposito della vertenza che coinvolge questa storica realtà produttiva della Valsamoggia, con uno stabilimento anche a Castelvetro, che in totale conta circa 250 dipendenti, ed è di proprietà della multinazionale statunitense Caterpillar e rappresenta, da oltre quarantacinque anni punto di riferimento per la contrattazione collettiva per le altre aziende del territorio.