Alla principessa Elettra le chiavi della città

di Gabriele Mignardi

La principessa Elettra Marconi non mancherà al suo appuntamento annuale fisso con il compleanno del padre, il premio Nobel per la fisica Guglielmo Marconi, nato a Bologna il 25 aprile del 1874. Per l’occasione, come da consuetudine famigliare, la figlia del genio italiano che rivoluzionò il mondo delle telecomunicazioni, lascerà la sua casa di via Condotti, a Roma, e arriverà a Bologna e quindi a Sasso Marconi dove domani il sindaco consegnerà nelle sue mani le chiavi della città nel corso di un consiglio comunale straordinario appositamente convocato alle 18,30 in municipio.

"La consegna delle chiavi alla principessa Elettra, figlia di Guglielmo Marconi e testimone vivente delle imprese del padre, è un gesto simbolico che intende suggellare il forte legame esistente tra la famiglia Marconi e la città di Sasso Marconi, in vista del 150° anniversario della nascita di Marconi, ricorrenza che verrà celebrata nel 2024" spiega il sindaco Roberto Parmeggiani che domani in stazione accoglierà la principessa Elettra, che viaggia col figlio Guglielmo, per accompagnarla nella cittadina dove lo scienziato ha fatto i suoi esperimenti decisivi e dove riposa nel celebre Mausoleo.

E sarà proprio a Villa Griffone la sede dove la Fondazione Guglielmo Marconi martedì rinnova l’annuale appuntamento con la ‘Giornata di Marconi’, in via Celestini con inizio alle 10. La giornata, che segna l’inizio dei Marconi Days, ricorda quest’anno il 75° anniversario dell’invenzione del transistor, ma come di consueto si parlerà anche di innovazione e nuove tecnologie, oltre che delle ormai prossime celebrazioni per il 150° anniversario della nascita dello scienziato. Alle 10 è prevista la celebrazione della messa di suffragio all’interno del mausoleo. Al termine, nell’aula magna di villa Griffone, dopo i saluti del sindaco di Sasso Roberto Parmeggiani e del presidente della Fondazione Marconi: Giovanni Emanuele Corazza, sono previsti gli interventi di Hiroshi Iwai (Tokyo Institute of Technology), Alessandro Aresu (Ministero università e ricerca) e Davide Nejoumi (Fondatore, Delta Space Leonis). Seguirà la consegna del premio Marconi per la creatività e dei riconoscimenti "Marconista del XXI Secolo".