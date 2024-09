Alla ricerca del ballo perduto in Appennino

Passi e atmosfere di una volta, balli del tempo che fu, senza nostalgia ma con tanta voglia di condividere il tempo in allegria. Dopo il successo delle scorse edizioni, riparte il 24 settembre il laboratorio di danze popolari (nella foto) tenuto da ’Fragole e Tempesta’ a Monzuno. Ogni martedì dalle 21 si terranno alla sala Ivo Teglia gli incontri aperti a tutti, dove verranno insegnate le danze in un’atmosfera di festa e convivialità. Il laboratorio giunge così alla terza edizione, con un successo crescente. Le danze che verranno proposte fanno parte del repertorio tradizionale della regione e in particolar modo dell’Appennino.

L’intento del corso è quello di avvicinare le persone alla danza popolare come mezzo per una sana e festosa socialità, per creare comunità in questi territori dove storicamente la musica, il ballo e la convivialità erano usati a questo scopo. Tutti i martedì si impareranno nuove danze e si perfezioneranno quelle già conosciute. I partecipanti potranno subito mettere in pratica le danze imparate partecipando alle feste da ballo in programma tutto l’anno. "I balli antichi di queste montagne sono ancora oggi profondamente legati al nostro territorio, alla natura, ai lavori agricoli e al susseguirsi delle stagioni – afferma l’assessore alla Cultura Ermanno Pavesi –. Questi erano i balli staccati, le antiche danze in uso prima dell’avvento del liscio, che si ballavano nelle occasioni di festa nelle borgate e nei paesi. Oltre al repertorio del nostro Appennino, il corso andrà alla scoperta delle musiche e dei balli provenienti da altri territori, nazionali ed europei".

L’appuntamento è alla Sala Ivo Teglia in via Bertini 1 a Monzuno: il corso si terrà il martedì sera dalle ore 21 alle ore 23 a partire da martedì 24 settembre. Il laboratorio è a cura di Fragole e Tempesta, gruppo nato a Monzuno nel 2014: si tratta di un progetto culturale ideato da Giulia Betti e Giorgio Spanos, dedicato alla musica, alla danza e alle tradizioni popolari locali. Giulia e Giorgio sono due appassionati di musica, di arte, di danza, di natura e di montagna. Il laboratorio è in collaborazione con il gruppo studi Savena Setta Sambro, l’associazione Tessuti Sonori e con il patrocinio del Comune di Monzuno. Gli incontri sono aperti a tutti anche a chi non ha esperienze pregresse di ballo, ingresso ad offerta libera.