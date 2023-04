Alla ricerca di operai per un’officina meccanica

Si cerca un operatoretrice officina meccanica per azienda del settore metalmeccanico a Ozzano dell’Emilia. La persona si occuperà di: gestione e coordinamento delle attività dell’officina meccanica, lavorazioni e piazzamenti su torni e frese a controllo numeri col linguaggio Fanuc, gestione delle squadre di lavoro (circa 10-15 risorse). Tra i requisiti richiesti è segnalato: esperienza su torni e frese a controllo numerico, piazzamenti linguaggio Fanuc, conoscenza del disegno tecnico, buone doti comunicative e di organizzazione di altre persone. L’orario giornaliero è full-time. È richiesta la patente B. Titolo di studio: ambito meccanico. Formazione: attrezzaggio macchine Cnc. Competenze professionali: lettura disegno tecnico – linguaggio Fanuc. Preferibile domicilio nella zona sede di lavoro. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con Spid

o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni.