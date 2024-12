Alla Rocca gli eventi della coop Cadiai

Primo appuntamento, oggi alle 18 alla Rocca dei Bentivoglio di Bazzano, per il cartellone di incontri, mostre, attività legate al progetto ‘Fattore F: fare futuro’ promosso dalla Cooperativa Cadiai, Cooperare con Libera Terra, Libera Bologna e dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio e al quale hanno aderito i Comuni di Casalecchio, Monte San Pietro, Valsamoggia, Sasso e Zola.Oggi il titolo dell’incontro è: La costituzione degli alberi (Gli alberi nella Costituzione): la tutela della natura tra letteratura per ragazze e ragazzi. Un incontro per promuovere il binomio lettura e legalità attraverso la bibliografia arborea della biblioteca della legalità durante il quale verrà presentato anche il libro: La Costituzione degli Alberi di Valeria Ciglioli ed Elisabetta Morosini. Intervengono Andrea Bertaccini, Giulia Casarini, Mauro Pierantoni, Silvana Sola, Francesca Minni e Francesco Pascale.