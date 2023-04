Alla Rocchetta Mattei sfila ’Auto in fiore’

Il primo maggio si accenderanno i motori della 22⁰ edizione di ’Auto in Fiore’, la sfilata di gioielli storici dell’automobilismo che attraverso il proprio rombo evidenziano tutta la loro potenza.

Il corteo organizzato da Claudio Antonini, socio del Club Nettuno di auto storiche Bologna, percorrerà le strade della famosa gara delle ’1000 miglia’, poi devierà verso Rocchetta Mattei nel Comune di Grizzana Morandi.

L’organizzazione ha scelto questa meta, perché quando si arriva alla Rocchetta Mattei c’è un cartello che accoglie i visitatori con scritto: ’Benvenuti in un Sogno’ così come lo sono le auto storiche.

La peculiarità del comune è quella di svilupparsi in un affascinante groviglio di scalinate che, per apprezzarne a pieno la sua attraente storia, è fondamentale la presenza di una guida durante la visita.

Le auto d’epoca percorreranno Rocchetta Mattei (l’incantevole castello perla dell’Appennino Bolognese), fino alla piazza centrale posizionandole in modo che sia facile ammirarle.

Non si può escludere che il sindaco Franco Rubini non pensi di catturare il loro magico rombo per donare ai futuri visitatori un ulteriore sogno di un passato che presto sparirà.

L’aumento dell’inquinamento atmosferico e la recente innovazione tecnologica stanno spingendo tutti i settori merceologici a trovare un’alternativa ’green’ agli attuali combustibili, ma nell’automotive l’elettrico non può ottenere gli obiettivi prefissati e questo dato di fatto dovrebbe diventare una leva di ripensamento ha non azzittire il suo rombo magico. Nel settore nautico è tutt’altra cosa e va ricordato che il primo motore elettrico della storia fu inventato dal prussiano Jacobi nel 1834 e la sua prima applicazione pratica fu nel 1838, a bordo di un traghetto che attraversava un fiume con 14 passeggeri e nel 1881 il francese Gustave Trouvé, realizzò il primo motore fuoribordo. In base ai nuovi dati, la navigazione può essere totalmente ecologica, ma nel settore auto i dubbi sono enormi.

Con il ricavato della sfilata verranno regalati dei buoni pasto alle famiglie più bisognose e la Coop Castenaso contribuirà ad arricchire la donazione.

L’evento è stato sponsorizzato da QN il Resto del Carlino, che negli anni ha aiutato la sfilata a raggiungere la fantastica cifra di 92.000 euro che sono già stati donati.

Auguriamoci che il rombo delle auto storiche continui a farsi sentire.