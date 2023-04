Alla scoperta dei murales delle case Acer

Il tour di "Arte e architettura nelle case popolari", progetto delineato da Acer Bologna per portare i bolognesi e i turisti alla scoperta di murales sui mattoni, non solo del centro storico, ma anche delle periferie dove sorgono edifici di edilizia residenziale pubblica, si svolgerà nel pomeriggio di domani, con partenza da piazza Maggiore a bordo di uno dei City Red Bus. ll tour inaugurale, riservato alle autorità cittadine e agli operatori dell’informazione, proporrà un assaggio della durata di circa un’ora di un itinerario destinato a diventare anche più corposo. "Sarà un’occasione per vedere le periferie con uno sguardo diverso, mettendone in luce la bellezza talvolta poco visibile", spiegano il presidente di Acer Bologna Marco Bertuzzi e la vicepresidente Raffaella Pannuti.