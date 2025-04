Alla scoperta del Museo. Ottocento

Barberini Mengoli

Un altro anno è passato. Il 20 aprile, il Museo Ottocento ha festeggiato il suo secondo anniversario. Il nostro giornale fu il primo ad annunciarne l’apertura che, senz’altro, ha portato una ventata di aria fresca nel mondo dell’arte. L’Istituzione, fondata dalla storica dell’arte Francesca Sinigaglia, ha infatti la missione di valorizzare e far conoscere al grande pubblico la pittura bolognese dell’Ottocento e dei primi del Novecento. Tanti i successi del Museo di piazzetta San Michele come polo culturale di ricerca, soprattutto, in collaborazione con l’Università di Bologna, per gli almeno 100 tirocinanti formati. Tra le mostre organizzate: la personale su Carlotta Gargalli (1788 – 1840), prima donna pittrice a frequentare l’Accademia di Belle Arti a Bologna; la monografica sul pittore simbolista Mario De Maria (1852 – 1924), amico di D’Annunzio e tra i fondatori della Biennale di Venezia; infine, la mostra sulla Dinastia Savini, attualmente aperta sino al 5 maggio.

Queste le caratteristiche innovative del Museo: grande ricerca per creare mostre e cataloghi scientifici in italiano e inglese, prestiti privati e pubblici di altissimo livello, tra cui gli Uffizi, la GNAM di Roma e la GAM di Milano. Inoltre, ha creato laboratori di restauro, visite guidate e conferenze specializzate in ASCOM e fuori città, come a Verona e a Roma. Tutto ciò sta aiutando a creare una rete culturale unica che da Bologna si irradia a livello nazionale. Con più di 25.000 visite in due anni, il Museo Ottocento è un modello positivo che ha creato una cultura nuova, "no profit", sulla pittura dell’Ottocento. Ecco le novità in arrivo. Da maggio tornerà la collezione permanente con tantissime nuove acquisizioni di pittori come Fabbi, De Maria, Faccioli, Alberi e Bertelli. Ad ottobre sarà organizzata una monografica su Lea Colliva (1901 – 1975) assieme alla Fondazione Bertocchi Colliva di Monzuno. E la storia continua.