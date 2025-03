Alla scoperta del pittore. Raffaele Faccioli

Barberini MengoliUn grande pittore, una storia e finalmente un riconoscimento perenne. Come già annunciato martedì è stata svelata la lapide in marmo in memoria di Raffaele Faccioli (1845 – 1916), posta in via Rizzoli 10. L’artista bolognese seppe percorrere le nuove tendenze pittoriche, quelle derivate dal post risorgimento, che comportavano moderni stimoli per un rinnovamento effettivo e la "coscienza del "vero", che troverà poi in Luigi Bertelli il suo primo grande sostenitore. A Bologna, nella seconda metà dell’Ottocento, cinque figure emergevano per la loro arte: Luigi Busi, Luigi Serra, Mario De Maria e Raffaele Faccioli, che, anche se diversi tra loro, avevano in comune un grande amore per l’arte nel rispetto del "vero" e della realtà. Nel 2001 l’Associazione "Bologna per le Arti" fece una mostra antologica su Faccioli. E fu un fulmine artistico che colpì la città. Il grande pubblico ebbe l’occasione di scoprire questo pittore attraverso una selezione di opere che declinavano il tempo pittorico, i sentimenti e il verismo psicologico con una meticolosa e superba energia. Analizzare i dipinti di Faccioli in toto, in poco spazio, è impossibile, ma quello che si deve evidenziare è l’attenzione per gli interni – domestici che vengono dipinti quasi come se fossero scatti fotografici di una scena. L’immagine quindi è vera ed è illuminata dalla luce naturale per sembrare sempre più intima. Gli interni sono curati nei minimi particolari, le figure espressive e dense di carica emotiva esprimono al massimo i principi della pittura ottocentesca, così altamente eloquente. I colori forti in contrasto con quelli chiari, ma densi di luce, escono dalla tela come per esaltare il dipinto che attrae fortemente. Gli esterni confermano sempre la sua dote pittorica di fondo romantica e di sentimento, pur rimanendo particolarmente attenti alla visione verista e realista. Magnifici i ritratti, molti di personaggi bolognesi, per confermare l’orgoglio di appartenere alla nostra città che lui profondamente amava.