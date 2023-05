Alla scoperta della ’Casa delle donne’

Qualche giorno fa a scuola sono giunte due donne: la referente della struttura, Laura Saracino, e una collaboratrice, che ci hanno parlato del femminismo e della ’Casa delle donne per non subire violenza’ di Bologna. Il primo centro antiviolenza è stato fondato nel 1990, e nel febbraio 1991 avviene l’inaugurazione in via Capramozza di un luogo con lo scopo di aiutare e soccorrere le donne che avevano subito violenze sessuali, economiche, psicologiche, mobbing, digitale, fisiche e stalking. Le case rifugio sono a indirizzo segreto e a Bologna ce ne sono quattro, invece in tutta Italia circa novanta.

Le operatrici accolgono solo donne maggiorenni, ma nel caso della richiesta d’aiuto di minorenni, vengono inviate ad altri Centri appositi dando le indicazioni opportune. A volte la denuncia non è necessaria o controproducente, soprattutto se l’autore delle violenze è in casa con lei.

Uno dei compiti che ha la Casa delle Donne è valutare il rischio per capire quanto l’aggressore sia pericoloso e dare le indicazioni di protezione che occorrono. Esistono tre tipi di case rifugio: la casa di pronta accoglienza, la casa rifugio a lunga permanenza e l’alloggio di transizione.

La prima ospita una donna per due mesi in emergenza, quelle che hanno una situazione grave in casa e quindi non possono farvi ritorno. La casa rifugio a lunga permanenza invece ospita donne per nove mesi che non hanno un’emergenza, magari si vuole allontanare dalla propria casa o dal proprio compagno. Infine, l’alloggio di transizione che riceve una donna per unodue anni è un monolocale in cui la donna è più autonoma. Tutte loro vengono aiutate da psicologhe e altre professioniste e possono usufruire di colloqui di sostegno, informazione e consulenza legale, ospitalità di emergenza. Il pensiero che nella nostra amata città ci siano donne che aiutano altre donne ci inorgoglisce e ci fa sentire al sicuro.

La passione e la forza di volontà delle operatrici ci hanno decisamente conquistati. Abbiamo compreso che, di fronte alle difficoltà, non bisogna tenersi tutto dentro, ma è necessario chiedere aiuto a chi ha gli strumenti per poter tendere una mano.

