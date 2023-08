Alla scoperta della Quadreria Zambeccari

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Nelle sale del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande (via Castiglione 7) è esposta parte della importante Quadreria Zambeccari, l’antica famiglia senatoria che, nel corso del ‘700, aveva raccolto un’immensa fortuna artistica nel loro palazzo presso San Paolo (oggi di proprietà della Banca Popolare di Milano in via de’ Carbonesi 11). Nel 1884, la Quadreria entra a far parte definitivamente della Pinacoteca Nazionale, dopo che nel 1788 il marchese Giacomo Zambeccari nel suo testamento l’aveva destinata alla pubblica fruizione. La raccolta, che conta oltre trecento dipinti, costituisce un unicum nel contesto bolognese, in quanto unica collezione aristocratica giunta a noi integra fra le molte presenti in città tra Sei e Settecento. Diverse sono le tipologie di quadri presenti, dai ritratti a soggetto religioso e mitologico alle scene storiche delle cacce, dalle nature morte alle scene di genere. Importanti sono le tele dei pittori come Simone dei Crocefissi, Guercino, l’Ortolano, Canuti, Crespi, Creti, Tiziano. Palazzo Pepoli Campogrande, detto anche Palazzo Pepoli Nuovo, per distinguerlo da quello Vecchio situato di fronte, fu costruito attorno al 1660 per volere di Odoardo Pepoli e pensato come residenza sfarzosa per rappresentare il prestigio sociale che aveva raggiunto la famiglia, prima come commercianti di stoffe poi come banchieri. Si erano notevolmente arricchiti sino a diventare una famiglia senatoria tra le più importanti della nostra città. La Quadreria è ospitata in questi Saloni da quello d’Onore con la trionfale Apoteosi di Ercole Canuti nel soffitto, alla sala di Felsina con le pitture composte ed aggraziate dei fratelli Rolli. E ancora dalle sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi compone una decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, all’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Un consiglio: assaporate il bello lentamente!