Alla scoperta di Delta, il romanzo di Romagnoli

Alla Confraternita dell’Uva, in via Belmeloro, Fabrizio Romagnoli presenta oggi alle 18 il suo primo romanzo ’Delta’ che racconta l’amicizia di quattro ragazzi dalla Bologna di fine anni ’80 ai fatti di Genova. Il libro, edito da Temposospeso, parte dalla creazione di un giornalino nei sotterranei di un (noto) liceo alle gite nell’Appennino, alle canzoni urlate e alle serate gogliardiche in osteria fino a un epico viaggio in camper nell’est Europa. "Lo scorrere avanti compatti di questi amici – sottolinea Romagnoli, attivo nel volontariato – modella i percorsi spargendo le loro impronte in un delta di fiumi capaci poi di riunirsi in mare solo dopo molto tempo".