Alla scoperta di Unibo Appuntamenti online Tre giorni dedicati all’orientamento

È tempo di orientamento universitario: la tre giorni di Alma Orienta 2023 è ormai alle porte.

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico, Lauree Magistrali e Corsi internazionali: tornano gli eventi che l’Ateneo organizza ogni anno per presentare la nuova offerta formativa, anche in lingua inglese, i servizi e le opportunità per i futuri studenti e per chi vuole perfezionare gli studi.

Anche per il 2023 l’Università di Bologna organizza le giornate per l’orientamento universitario, tre giorni di eventi online per i futuri studenti e per chi vuole specializzarsi o seguire percorsi internazionali.

Un appuntamento online per scoprire i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico (Alma Orienta 30 - 31 gennaio) e uno per i Corsi di Laurea Magistrale (Magistralmente 1° febbraio).

I futuri studenti delle scuole superiori, nelle giornate del 30 e 31 gennaio, potranno conoscere i corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dell’Alma Mater, le modalità di accesso, i TOLC, le opportunità internazionali, i servizi e le agevolazioni per studiare all’Unibo.

Gli studenti universitari e i laureati potranno scoprire (il 1° di febbraio) l’ampia offerta di Corsi di Laurea Magistrale, molti dei quali in lingua inglese.

Gli appuntamenti sono rivolti anche agli studenti internazionali interessati a conoscere l’offerta

Unibo: si svolgeranno in inglese le presentazioni degli oltre 90 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale internazionali e le sessioni dedicate alle opportunità e ai servizi per gli studenti internazionali.

Gli eventi si svolgeranno online, su Teams, seguendo le istruzioni contenute su Alma Orienta e Magistralmente (disponibili anche nella versione inglese). Oltre a seguire le presentazioni sulle modalità di accesso ai corsi, gli studenti potranno intervenire in diretta con domande e richieste specifiche, visitare online gli stand informativi dedicati ai corsi e gli spazi universitari, ’entrare’ nelle aule ed assistere alle lezioni, parlare in chat con il personale di Ateneo, scoprire i tanti servizi e agevolazioni per studiare all’Unibo.

Anche se a distanza, sarà un importante momento di confronto e condivisione. Docenti, tutor e

personale di Ateneo saranno a disposizione per offrire una panoramica di tutte le opportunità

formative offerte dall’Ateneo, non solo a Bologna, ma in ogni suo Campus, il Collegio Superiore (Scuola di eccellenza dell’Alma Mater), i servizi, musica, sport, le agevolazioni economiche e tanto altro.

"Il nostro obiettivo è accogliere nei nostri Corsi studenti informati e consapevoli della propria

scelta, che possano affrontare gli anni di Università con il giusto impegno, ma senza disagio – dice la professoressa Elena Fabbri, Delegata dell’Università di Bologna per l’Orientamento in Ingresso e in Itinere –. Con AlmaOrienta e Magistralmente cerchiamo di aiutarli a scegliere attraverso uno strumento online sorprendente, come il nostro Ateneo, per dimensione, varietà, e articolazione di proposte. Invito tutti ad accedere mediante la App MyAlmaOrienta nei giorni precedenti all’apertura per costruirsi la propria agenda di appuntamenti, seguendo gli ’Ambiti’ didattici e le ’Stanze’ di proprio interesse".