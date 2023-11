Alla Tartufesta si rinnova il patto di gemellaggio

Tarfufesta all’insegna del gemellaggio con i cugini d’oltralpe di Sassenage per la comunità di Sasso Marconi che l’altro pomeriggio, nel salone delle decorazioni del settecentesco borgo di Colle Ameno, ha visto i sindaci Roberto Parmeggiani (Sasso) e Michel Vendra (Sassenage) rinnovare il patto di gemellaggio tra le due cittadine, confermando lo spirito di amicizia e il comune sentimento di appartenenza europea che 20 fa anni fa ha portato le due comunità a unirsi in gemellaggio. Uno scambio di doni e un brindisi hanno coronato la cerimonia, cui hanno preso parte i volontari dell’associazione per il gemellaggio G. Marconi, con la presidente Susi Folli, mentre per il comitato di Sassenage era presente Mireille Burnaz. Con loro gli ex-sindaci Gianni Pellegrini, Stefano Mazzetti e Marilena Fabbri che siglò il primo patto nel 2003. Un legame che ha favorito numerose occasioni di scambio, consentendo di mantenere vivo il legame tra le due comunità anche nel difficile periodo della pandemia.