All’aeroporto Marconi caos e disagi anche in bassa stagione

L’esperienza all’ aeroporto Marconi in un periodo di bassa affluenza (un venerdì sera di fine novembre) è stata ancora più stressante, caotica e ricca di disagi che nel cuore dell’estate. Al controllo passaporti il serpentone di passeggeri in fila era così lungo da arrivare in mezzo alla pista. Sono bastati tre soli aeromobili da paesi Extra Schengen nel giro di 35 minuti per mandare in tilt il sistema. Uscito fuori dopo ben 40 minuti, la consueta fila di centinaia di persone ferme al freddo in attesa di un taxi che non arriva mai. Alla rotonda di ingresso, le auto in sosta vietata erano arrivate a occupare tre file (!) concentriche quasi ininterrotte, senza che nessuno passasse a controllare o sanzionare. I problemi di questo aeroporto sono noti da almeno 15 anni, eppure nel turbinio di polemiche, pseudo progetti e cantieri abbandonati nulla sta cambiando per il passeggero, se non in peggio.

F. Tomasi