Maltempo nel Bolognese, allagamento sulla Porrettana: disagi e traffico in tilt. Evacuate famiglie a Vergato

Bologna, 24 giugno 2024 – I 16 millimetri di pioggia che fino alla 17 di oggi sono caduti sul territorio di Vergato hanno mandato in tilt la circolazione sul tratto della statale Porrettana in questo comune.

Porrettana a Bologna, allagamento sulla statale all'altezza di Vergato dopo il maltempo del pomeriggio

Non solo: il maltempo ha creato forti disagi in località Tabina di Vergato, dove sono state evacuate alcune famiglie per allagamenti. Chiusa invece la strada che dalla località porta a Prunarolo e Ca’ Bortolani.

Evacuate diverse famiglie in Località Tabina di Vergato dopo i danni del maltempo: chiusa la strada che porta a Prunarolo e Ca' Bortolani

Danni anche alle case: la pioggia battente ha portato allagamenti anche vicino alle abitazioni delle persone della zona

Con più di 10 centimetri d'acqua sul manto stradale, la prudenza degli automobilisti ha impedito che si verificassero degli incidenti, ma i disagi hanno riproposto il tema della manutenzione delle strade e, in particolare delle scoline, vale a dire quei fossi che raccolgono le acque piovane e che poi le indirizzano o ai fiumi o ai canaletti di irrigazione.

Allagamenti alla Località Tabina di Vergato, con la pioggia che ha fatto esondare i torrenti

Spesso in questi casi ci si rimbalza le diverse competenze e per chiarire chi deve fare cosa la consigliera regionale presenterà una interrogazione alla giunta regionale per approfondire le cause di questo ennesimo evento franoso in appennino. "Nell’esprimere vicinanza ai territori - spiega Evangelisti -, ai cittadini colpiti dagli allagamenti e smottamenti occorsi questo pomeriggio, lungo la strada SS 64 in prossimità dell’abitato di Vergato ed anche lungo la Fondovalle Savena, raccomandiamo attenzione alla guida e ringraziamo fin da adesso i volontari e le forze dell’ordine per il pronto intervento. Vogliamo fare chiarezza su questi nuovi eventi franosi".