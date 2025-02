Allagamento tra via Lame e Riva Reno a Bologna, danni a negozi e cantine: cosa è successo

Bologna, 13 febbraio 2025 – Nuovo allagamento questa notte tra via Lame e via Riva Reno. “A causa di una rottura ordinaria di alcune condotte – spiega Hera – l’acqua è fuoriuscita in strada”.

Tubatura rotta tra via Lame e via Riva Reno: danni a cantine, garage e negozi. Tecnici dell'Hera al lavoro per ripristinare il guasto

“Il guasto alle condotte ha riguardato anche in via Bidone, via Brugnoli e viale Vicini (all’incrocio tra Sabotino e Muratori). Le utenze coinvolte – spiega ancora Hera – sono una cinquantina in tutto, quindi pochi utenti per ogni guasto. Stiamo riparando e salvo complicazioni a fine giornata sarà tutto ripristinato”.

"A tutti intanto – conclude Hera – è stato fornito servizio alternativo (cassoni con sacchetti di acqua potabile)”.

A parlare del nuovo allagamento su via Riva Reno e via Lame a Bologna è anche Confabitare Associazione proprietari immobiliari che “esprime forte preoccupazione per il nuovo allagamento verificatosi questa notte. L’acqua ha invaso nuovamente la strada, le cantine, i negozi e i garage, causando ingenti danni”.

Il presidente di Confabitare Alberto Zanni chiede in una breve nota se “il problema non sia legato ai lavori di riapertura del canale che possono aver compromesso la tenuta delle infrastrutture idriche della zona”.