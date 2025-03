All’alberghiero inaugura la D-Vinoteca. Nuova biblioteca sulla cultura enologica

Nuova biblioteca tematica per l’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio dove è stata inaugurata la D-Vinoteca: una biblioteca specializzata con libri e audiovisivi su tutti gli aspetti della cultura del vino: tecnica, storia, enologia, analisi sensoriale, manuali, atlanti, trattati, romanzi... tutto quanto gira intorno alla bevanda per eccellenza della cultura enogastronomica italiana. Il tutto grazie a un progetto voluto dall’associazione nazionale Le donne del vino: intervenute numerose in giacca bianca nello spazio convegni della scuola di Casalecchio, con una dedica speciale ad Angelo Grando, fondatore di Ueg (Union europèenne del gourmets) deceduto anni fa.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa donazione e riconoscenti per il progetto di formazione connesso – ha commentato la dirigente scolastica Rosalba De Vivo –. Per perseguire l’obiettivo di formare gli allievi del nostro istituto con un metodo di apprendimento basato sulla pratica e con l’uso delle tecnologie abbiamo deciso, pur nella scarsità di spazi, di dedicare un’aula didattica polivalente a questo scopo così importante per il futuro dei nostri ragazzi".