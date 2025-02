All’Ambasciatori le ’letture a merenda’ per i più piccoli

Ritorna la rassegna ’Letture a merenda in libreria’, l’appuntamento alla libreria.coop Ambasciatori di via Orefici pensato per i più piccoli e le famiglie. Oggi alle 16,30 l’appuntamento è con ’Il ladro di fiori’ di Alice Hemming e Nicola Slater, ovvero l’avventura primaverile dei fortunati ’Il ladro di foglie’ e ’Il ladro di neve’. L’ingresso è gratuito e la merenda per i piccoli partecipanti (si consiglia un’età tra i 3 e i 6 anni) è offerta da Eataly. Un’occsione perfetta per far scoprire ai piccoli lettori la magia dei libri.