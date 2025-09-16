All’Antoniano l’autunno apre nel segno del cinema per i piccoli

Gli importanti lavori di ristrutturazione sono ancora in corso ma ma l’Antoniano torna ad aprire le sue porte e rilancia il proprio impegno nell’unire cultura e famiglie, con una proposta ricca di appuntamenti gratuiti. Al centro dell’offerta due rassegne principali, complementari e interconnesse: ’CineMini-Kids’, dedicata al cinema per l’infanzia, e ’Il Cantico delle Connessioni’, un percorso culturale (da ottobre) aperto a tutti e ispirato al Cantico delle Creature, con documentari, dibattiti e incontri con autori.

La rassegna ’CineMini-Kids’ è un momento di confronto tra generazioni: quattro appuntamenti e il piccolo cinema del sabato mattina diventa un grande gesto di attenzione verso i bambini, i genitori e l’idea di una cultura che unisce. Si inizia già questo sabato, 20 settembre, con ’La Quercia e i suoi abitanti’, documentario sulla forza della natura e sul legame con la Terra. Il 18 ottobre è la volta di ’Linda e il pollo’, una storia delicata e ironica sull’affetto tra madre e figlia, mentre il 15 novembre il calendario prevede ’Ernest e Celestine: l’avventura delle sette note’, per entrare in un mondo in cui la musica è proibita, ma la fantasia e l’amicizia riescono a restituirle voce. Infine, il 13 dicembre, ’Il mio amico Robot’ racconta la nascita di un’amicizia e il valore dei legami, anche quando sembrano destinati a finire. Le proiezioni saranno nell’Aula 1 dove i più piccoli possono vivere il cinema senza costrizioni.

"Iniziative come questa ci ricordano come la cultura sia un respiro necessario per la vita delle comunità", commenta Fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano. Non solo. Nella volontà di rafforzare l’impegno per una cultura dell’infanzia accessibile e partecipata torna anche l’Area Kids: l’appuntamento è in piazza del Nettuno dal 26 al 28 settembre, durante il Festival Francescano. Per l’occasione, Antoniano curerà uno spazio pensato come luogo libero di gioco, relazione e scoperta: un ambiente protetto dove vivere il Festival Francescano a misura di bambino.