All’Arci si balla con la Filuzzi

+Stasera la rassegna ’Santa Balera’ arriva al Circolo Arci di San Lazzaro, con il suo quinto appuntamento. Protagonisti Nicolò Quercia e la Filuzzeria, con l’ospite Massimo Tagliata. L’obiettivo della rassegna è di mettere insieme artisti, band e cantautori che, più di altri, hanno saputo portare il Liscio nel Nuovo Millennio.

Una Generazione Z di talenti della Musica popolare, la migliore spinta per promuovere questa musica da ballo e sostenerne la candidatura alla lista del Patrimonio dell’Umanità Unesco. La serata all’Arci di San Lazzaro inizierà alle 21, con la consegna, come già in altre occasioni, della targa regionale di Balera Storica, portata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei e ideatore dell’iniziativa, con il sostegno di Regione, Ater, Rekeep, Fondazione Entroterre e Cronopios.