All’Arena del Sole. Arturo Cirillo intreccia i miti su Don Giovanni

Il mito attraverso forme e codici diversi. Da oggi al 16 febbraio arriva all’Arena del Sole il ’Don Giovanni’ di , che intreccia due testi teatrali, quello in prosa del ‘600 di Molière e il libretto in versi del ‘700 di Da Ponte per l’opera di Mozart. Anche interprete, Cirillo è affiancato da Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini. Lo spettacolo ha le scene di Dario Gessati e i costumi di Gianluca Falaschi, storici collaboratori di Cirillo che hanno reinventato le sfaccettature contemporanee ispirandosi al Don Giovanni cinematografico di Joseph Losey. Fondamentale,come in tutti i lavori di Cirillo, il rapporto tra musica e parole, mettendo insieme tanti modi di interpretare il mito.