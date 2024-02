All’Arena del Sole la sfilata ’Summer in Italy’ del Centergross

Al Centergross bollono tante iniziative. La prima è che il prossimo 21 febbraio si terrà la quarta edizione di "Summer in Italy", sfilata delle collezioni Primavera Estate 2024 di una selezione di brand Pronto Moda del distretto bolognese, l’ultima, almeno in termini di "Mission accomplished" ma non di fattibilità, è che si sta lavorando a un "marchio di riconoscibilità" da far valere in giro per il mondo rispetto al Pronto Moda di Centergross che, come ricorda il presidente Pietro Scandellari (nella foto) "è un modello di assoluta eccellenza e come tale va non solo promosso sempre di più ma addirittura tutelato e protetto". Un marchio di "Made in Bologna", per così dire, da aggiungere al già noto Made in Italy.

Sulla passerella dell’Arena del Sole alle 18.30, sfileranno le creazioni di sette marchi, ovvero Angela Mele Milano, Gil Santucci, J.B4, Keyrà Alberto Cacciari, Rinascimento, Sophia Curvy, Souvenir, per un "viaggio nella grande bellezza italiana" pensato dall’art director Roberto Corbelli, che ogni anno (questa è la quarta sfilata Summer, le passerelle Winter Melody sono invece già sei e si tengono a settembre) raccoglie le suggestioni per dar vita a immaginari fantastici con la regia di Alex Leardini: quest’anno, ad esempio, ha commissionato al direttore d’orchestra Davide Tura, fondatore e direttore del Virgilio Ensemble e della Einstein Youth OrcheStar, la creazione della Centergross Orchestra fatta di giovani, che si alternerà nelle musiche della sfilata col dj riminese Matteo Mussoni.

Il giorno della sfilata (aperta quest’anno anche al pubblico con 50 posti, richiedere un invito all’indirizzo segreteria@centergross.com) alle 17, ci sarà anche il convegno "Pronto Moda Made in Italy, l’alternativa sostenibile al Fast-Fashion" a cui interverranno, fra gli altri, anche il viceministro del Made in Italy Valentino Valentini. Per la prossima Winter Melody, l’auspicio è quello di portare in città anche una notte bianca, coi negozi aperti di sera.

Benedetta Cucci