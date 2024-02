All’Arena del Sole ’Porcile’ di Pasolini firmato da Garella

Dopo il debutto dello scorso anno, Arte e Salute, compagnia di casa in Ert, torna sul palcoscenico dell’Arena del Sole da oggi a domenica con ’Porcile’, lavoro che ha visto gli attori guidati dal regista Nanni Garella, in una inedita collaborazione con Balletto Civile e Michela Lucenti, che ne ha curato le coreografie. Uno spettacolo nato per il progetto ’Come devi immaginarmi’, ideato da Valter Malosti e dallo studioso Giovanni Agosti in occasione del centenario della nascita di Pasolini, che nella stagione passata ha portato in scena l’intero corpus delle tragedie dell’autore. ’Porcile’ è un dramma ambientato nell’estate del 1967 a Godesberg, città della Germania nei pressi di Bonn, dove gli strascichi del nazismo sono ancora evidenti. Qui vive una famiglia borghese di ricchi industriali, i Klotz, il cui figlio Julian passa le giornate nel disinteresse e nell’apatia. Il giovane protagonista porta sulle spalle il peso di un’eredità intollerabile, quella che vide gli industriali collaborare con il regime di Hitler. In questo senso Julian si rivela un perfetto eroe tragico, destinato a soccombere per il suo orgoglio, ma anche per il suo sincero legame con la natura che al tempo stesso sfida. "Julian assomiglia molto a Pasolini da giovane – nota Nanni Garella – per questo infinito amore per la vita nonostante le difficoltà, le persecuzioni e le angherie".

La versione di Nanni Garella con Arte e Salute concentra e amplifica sul piano drammaturgico l’inclinazione alla tragedia arcaica dello scrittore bolognese dando più spazio al coro, costituito da immigrati che vivono e lavorano fuori dalla grande villa dei Klotz.