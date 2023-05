Allargamento di via Bondanello Intervento da un milione e mezzo

Al via a Castel Maggiore i lavori per l’allargamento di via Bondanello e per la realizazione della pista ciclopedonale. I lavori dureranno circa un anno per una spesa di un milione e 400mila euro. "Via Bondanello – dice il vicesindaco e assessore a Lavori Pubblici e Mobilità, Luca De Paoli - ha assunto un ruolo di rete viaria di adduzione alla nuova arteria, collegando i centri abitati di Castel Maggiore e di Funo di Argelato con l’arteria provinciale. Il progetto prevede anche lo sviluppo della rete ciclopedonale dal capoluogo verso la campagna e le frazioni, nell’ottica della valorizzazione del territorio e della mobilità sostenibile". Per permettere lo svolgimento dei lavori il Comune, ha disposto, fino al 28 aprile dell’anno prossimo e comunque fino a fine cantiere, di istituire in via Bondanello, dall’incrocio con via Agucchi fino alla SP87 ‘Nuova Galliera’ un senso unico alternato, all’occorrenza, regolato da movieri o impianto semaforico. E ancora è stato disposto il divieto di circolazione dal prossimo 15 giugno fino al prossimo 31 luglio, e comunque fino a fine dell’intervento, in occasione del rifacimento dello scolo Bondanello. Durante l’esecuzione dell’intervento, all’incrocio con via Agucchi, qualora il periodo ricadesse in concomitanza con il normale svolgimento dell’attività scolastica, i lavori saranno eseguiti dalle 9 alle 16.

"Questa importante riqualificazione – commenta il sindaco Belinda Gottardi - garantisce un netto miglioramento della viabilità lungo via Bondanello perché allarga la sede stradale a disposizione degli autoveicoli e soprattutto prevede la realizzazione di una pista ciclabile". E il primo cittadino aggiunge: "Pista che per ciclisti e pedoni preserverà la fruibilità di un percorso che immette nella campagna di Castel Maggiore. E’ un altro tassello della nostra visione della mobilità sostenibile e della fruibilità del territorio che si inserisce nella rete delle ciclabili realizzate negli ultimi anni".

p. l. t.