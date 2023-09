All’aria aperta e in movimento Sport Day con 170 società

Una giornata all’insegna dello sport per sperimentare tante discipline. Dopo avere ospitato ’Giardini e Terrazzi’, domenica dalle 10 alle 19 ai Giardini Margerita andrà in scena ’Bologna Sport Day’ con la partecipazione di ben 170 realtà sportive.

"Sono orgogliosa di tanta partecipazione – spiega l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi – e sono ottimista che dopo la prima edizione dell’anno scorso (30 mila presenze) ci siano tutti i requisiti per fare ancora meglio, introducendo alcune importanti novità come l’attenzione all’ambiente mediante l’utilizzo prevalente di materiali ecosostenibili e l’erogazione di acqua gratuita senza spreco di plastica. Ci saranno poi dei bellissimi gadget per chi partecipa alle attività".

Alle 12 Li Calzi parteciperà anche alla premiazione delle personalità che hanno contribuito alla crescita dello sport bolognese.

"Anche quest’anno – sottolinea Paolo Ricci, direttore del settore sport del Comune – il nostro impegno è stato fondamentale per garantire l’organizzazione e l’auspicata buona riuscita dell’evento che si arricchisce di nuove attività da praticare".

L’iniziativa, che rientra nella settimana europea dello sport promossa dall’Unione Europea (tre gli obiettivi principali: partecipazione, inclusione e innovazione), è sostenuta sul campo da Andrea Brogioni, ex pallavolista della Nazionale italiana, Sabrina Cinili, ex capitana della Nazionale italiana di basket e della Virtus Segafredo, e Maxcel Amo Manu, atleta paralimpio dei 100 e 200 metri in piano), attraverso le video-interviste rilasciate al settore sport, visibili sul canale Youtube del Comune di Bologna.

Il parco sarà diviso in quattro aree sportive dove sarà possibile, per i grandi e i bambini, provare tutte le discipline, dall’atletica alle arti marziali e al calcio, senza dimenticare il subbuteo, il ping pong e perfino la pesca sportiva.

Insomma, ce ne è davvero per ogni gusto e il tutto è rigorosamente gratuito.

Matteo Alvisi