L’allarme anti stalking avvisa la vittima: arrestato l’ex marito che la pedinava

Bologna, 7 maggio 2025 – Era sul bus quando il dispositivo elettronico, indossato dalla donna proprio per segnalare l’eventuale presenza nelle vicinanze dell’ex marito, ha iniziato a squillare. L’allarme partito dalla donna è poi arrivato alla centrale operativa dei carabinieri, che hanno subito inviato un’auto sul posto.

Un 34enne nigeriano, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla vittima per il reato di maltrattamenti in famiglia. A lui è stato applicato anche il braccialetto elettronico che non può essere rimosso. Alla donna è stato affidato un altro dispositivo, simile a un telefono, che suona quando rileva la presenza ravvicinata del braccialetto elettronico dell’uomo accusato di aggressioni.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

L’uomo stava pedinando l’ex moglie, sua connazionale, nel tentativo di raggiungerla, violando così misura cautelare a cui era sottoposto emessa del tribunale di Bologna. Aiutata da alcuni presenti sul bus, la vittima ha richiesto l’intervento di una pattuglia, ma grazie al precedente allarme del dispositivo elettronico, i carabinieri hanno raggiunto velocemente la zona dove è avvenuto il fatto, e dopo accurate ricerche, hanno intercettato il 34enne mentre tentava di allontanarsi, procedendo all’arresto in flagranza differita come previsto dal ‘Codice rosso’.

Su disposizione della Procura, l’uomo è stato portato in camera di sicurezza. L’arrestato è stato convalidato ma il 34enne è stato rimesso in libertà in attesa dell’eventuale processo.